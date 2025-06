Gru agli Uffizi: iniziate le operazioni per lo smontaggio

Uffizi – E’ iniziato poco dopo le sette del mattino lo smontaggio della maxi-gru degli Uffizi, il ‘mostro metallico’ (come l’ha definita nei giorni scorsi anche il museo) che per circa 20 anni ha ‘rotto’ lo skyline di pregio di Firenze.

Un prima, segnato dalla gigantesca gru alta oltre 60 metri e installata nel 2006 per effettuare le principali operazioni di carico, scarico e spostamento dei materiali nel cantiere dei cosiddetti grandi Uffizi (non ancora concluso); e un dopo, per un’operazione lunga sei giorni. Fino al 21 giugno quando sulla terrazza del museo sopra la loggia dei Lanzi, è previsto un evento simbolico, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “per festeggiare la rimozione” della gru.

Chiuso questo capitolo, nei giorni successivi prenderà il via l’allestimento del nuovo cantiere ‘light’, evidenziano le Gallerie, incentrato “sull’uso di un non impattante montacarichi”.