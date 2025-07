Sicurezza, comitato San Jacopino pensa a ‘class action’ contro Comune Firenze per rimborsi contro spaccate

Ad annunciarlo a margine di un evento dedicato alla sicurezza in città, è Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato cittadini attivi di San Jacopino.

“Stiamo preparando una class action con un legale per richiedere un risarcimento dal Comune di Firenze a tutti quei cittadini che hanno subito, e continuano a subire, spaccate alle auto; c’è chi ha avuto il vetro rotto anche cinque volte”. Ad annunciarlo a margine di un evento dedicato alla sicurezza in città, è Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato cittadini attivi di San Jacopino.

“Naturalmente – aggiunge – per chi ha la fattura del danno riparato e regolare denuncia alle forze di polizia. Come è accaduto con i commercianti”, con il bando ‘Negozi sicuri’, “chiediamo avvenga una cosa analoga per i cittadini”.

Gianfaldoni fa poi sapere che a breve saranno inviate due lettere, una al ministro dell’Interno e l’altra al capo della polizia per denunciare la situazione sulla sicurezza a Firenze. “Siamo a un punto di non ritorno, con i cittadini sempre più esasperati. Purtroppo – conclude – se da un lato collaboriamo con le forze dell’ordine, non c’è alcun dialogo con il Comune e anche il Prefetto continua a non rispondere alle nostre sollecitazioni”.