Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale – XV edizione di Notti di Mezza Estate

Lunedì 7 luglio 2025, alle ore 21.45, all’Arena di Piazza Pitti a Firenze, all’interno della XV edizione di Notti di Mezza Estate, spin-off del Festival Internazionale Lo schermo dell’arte, sarà presentato Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale, documentario scritto e diretto dai livornesi Federico Bacci e Francesco Eppesteingher, che racconta l’incredibile storia del bolognese Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista diventato pioniere delle radio libere in Africa.

Film rivelazione del 21° Biografilm Festival di Bologna, dove è stato premiato con il Premio Hera “Nuovi Talenti” e il Premio Top Doc, Radio Solaire in 75 minuti restituisce per la prima volta in forma cinematografica la portata dell’impresa politica e umana di Giorgio Lolli.

Negli oltre quarant’anni trascorsi tra Togo, Mali, Senegal e Burkina Faso, Lolli ha installato oltre 500 emittenti radiofoniche FM, portando voce, informazione e libertà anche nelle comunità più isolate del continente. Il film intreccia materiali d’archivio con il viaggio del suo allievo Abdrahmane Cissoko, impegnato a portare a compimento il sogno del maestro: fondare una nuova radio dedicata ai giovani migranti africani al confine tra Senegal, Mali e Mauritania.

Un’opera intensa e politica, che attraverso il racconto di una vita straordinaria mette in luce il potere rivoluzionario delle onde radio come strumento di emancipazione culturale e sociale. Il film si chiude in Italia, con la creazione di Radio Solaire Livorno, una radio pirata al servizio di una comunità multietnica toscana.

Alla proiezione saranno presenti gli autori e la serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti.