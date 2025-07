Kate Clover inaugura l’Off Tune Festiva di Prato

Da Los Angeles la musicista Kate Clover è il primo headliner dell’Off Tune Festival, tre giorni di post-punk & indie pop, dj-set a Prato. Da giovedì 3 a sabato 5 luglio, nell’Area Fabbricone di via Targetti, tutto rigorosamente ad ingresso libero.

Kate Clover è una cantautrice della scena indie punk losangelina, la sua musica trae ispirazione da band gloriose come X, Germs e The Gun Club, senza rinunciare alla poetica di Patti Smith. L’album di debutto, “Bleed Your Heart Out”, fece gridare al miracolo. Adesso è tempo di “The Apocalypse Dream“, nuovo full-length co-prodotto dal marito, Brandon Welchez dei Crocodiles.

I concerti dell’Off Tune Festival iniziano presto: sempre giovedì 3 luglio, alle 19, tagliano il nastro i giovanissimi e fK2 (età media 12/13 anni), seguiti alle 21.30 dall’alt-rock degli All The Others, già finalisti del Rock Contest di Controradio. Quindi l’atteso live di Kate Clover mentre a chiudere è Lazy Lazarus (23,45), progetto (finalista dell’ultima edizione del Rock Contest di Controradio), slacker-rock di Luigi Da Rin.

Programma della giornata del 3 luglio di Off Tune Festival 2025

Stage 1

21,30 > ALL THE OTHERS

22,30 > KATE CLOVER

Stage 2

19,00 > K2

23,45 > LAZY LAZARUS

+ DISORDER (Dj-set)

Off Tune Festival – 5° edizione

3/4/5 luglio 2025

Area Fabbricone

Via Targetti, Prato

www.offtunefestival.it