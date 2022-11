Giani: “Io sono tenace e pervicace” nello sviluppare un rapporto con Renzi e in generale con il centro

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando delle eventuali alleanze per le elezioni amministrative 2023-2024, ha annunciato la sua forte volontà nel costruire rapporti con i partiti del centro.

“Io sono tenace e pervicace – ha detto il presidente Giani – ritengo che, conoscendo bene Renzi occorre anche nei rapporti con Italia Viva, ma in questo senso in generale con il centro che si è presentato con un buon risultato alle ultime elezioni, essere tenaci nello sviluppare un rapporto. Anche perché sul piano programmatico sono molte le cose che ci uniscono”.

“Sono convinto poi – ha aggiunto il presidente della Regione Toscana – che sul piano delle relazioni nei Comuni che andranno al voto, siamo a un anno e mezzo da Firenze e meno da Pisa, Siena e Massa, tanta strada debba essere ancora fatta – ha aggiunto Giani – e quindi credo che la mia giunta, che ha un esponente che arriva dalla sinistra, Serena Spinelli, e la mia vicepresidente, Stefania Saccardi, che viene dalle forze del centro sia un modello da perseguire per il futuro”.

Cambiando argomento, commentando il fatto che alcuni governatori hanno intenzione di mantenere l’obbligo delle mascherine negli ospedali: “La Toscana è su questa linea, ha dichiarato Giani – ritengo che le mascherine negli ospedali siano una misura da non guardare mese su mese, debbono essere strutturalmente mantenute. Il Covid non è finito”.

“Io sono per una valorizzazione e continuazione forte sul nostro modello che ci ha visto per mesi prima regione per le vaccinazioni in Italia – ha aggiunto Giani – ma contemporaneamente per il mantenimento delle misure di prevenzione, in questo caso finché il Covid non scomparirà e anche questa settimana c’erano 14.000 contagi nella nostra regione”.