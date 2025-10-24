Rock Contest: finale al Tenax, ospiti live Il Mago del Gelato. In giuria anche Piero Pelù!

Gli artisti in concorso proveranno ad aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio, e avranno l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico e agli addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti con discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali, fino ai più importanti artisti della scena musicale italiana.

Il ROCK CONTEST è considerato il contest più importante e riconosciuto in Italia, e anche il più longevo: un vero e proprio punto di riferimento che da sempre favorisce la sperimentazione e anticipa gusti e tendenze, un concorso che, sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, in sinergia con la squadra organizzativa di Controradio, valorizza le nuove proposte dando occasioni concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e che pone l’attenzione sulla musica suonata dal vivo, l’unico vero ed insostituibile elemento di socializzazione, fruizione e condivisione della musica e dell’arte.

Ricordiamo che, negli anni, hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, I Ministri, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Cristina Donà, Dente, Iosonouncane, Lodo e Albi (Lo Stato Sociale), Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. E altrettanti artisti si sono avvicendati sul palco come “nuove proposte”, diventando poi artisti di fama nazionale: Offlaga Disco Pax,Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante e, facendo un salto indietro di più di 30 anni, Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi in formato ‘alternative’ (con i Goppions), Enrico “Erriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Stefano Bollani, Roy Paci (con i Q­Beta), i Dirotta su Cuba, Marco Parente, etc.

Inoltre, la leggendaria Patti Smith è stata ospite di un evento speciale di incontro con gli artisti e Ligabue è stato testimonial dell’edizione del 2015.

In giuria, durante le fasi live, le semifinali e la serata finale (insieme agli artisti), ad ascoltare e selezionare i progetti in gara, ci saranno realtà discografiche tra le più affermate e interessanti: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records e le agenzie di bookingLocusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves.

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolte anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani (La Prima Estate, RiveRock, Artico Festival, LARS Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Santa Valvola Fest) con una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate, come è già successo nelle scorse edizioni a Lamante, LoStatoBrado, Emma Nolde, Lazy Lazarus, Lo-Fi Le Fusa, Duck Baleno, The Stand, Elso, Lazzaro, Punkcake, Saul Project, Marte, Wake Up In The Cosmos, Wicked Expectation, Androgynus, Mundial e tanti altri.

CALENDARIO:

Martedì 28 Ottobre – Murr-Ma, Fry Days, Frank DD & The Sisterz, Santavittoria, RXNN, Prolex & Zac Blue @ Combo Social Club

Giovedì 30 Ottobre – END/or/FINE, Narcadian, The Orange Cave, MAYFLOW, Elemento Umano, Acanto @ Combo Social Club

Giovedì 6 Novembre – Selli, 1 44 98, RENTAL0012, Mad Medulla, DreamLog, Lf_ladlefurnace @ Combo Social Club

Giovedì 13 Novembre – Lumen, Sundog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect, Zoe @ Glue Alternative Concept Space

Giovedì 20 Novembre – Superluna, Loosing Money, Cosmedia, Vicky LeRoy, uva, Problemidifase @ Glue Alternative Concept Space

Semifinali:

Venerdì 28 Novembre – Glue Alternative Concept Space

Venerdì 5 Dicembre – Glue Alternative Concept Space Finale: