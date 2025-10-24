Firenze, Taxi: accordo per nuovo percorso e stalli a aeroporto

“I taxi entrano all’aeroporto di Firenze con un nuovo accordo storico, che rivoluziona il percorso e l’area di scarico e carico clienti, consentendo un maggior afflusso di auto bianche, con corsie e sbarre riservate in esclusiva, e l’avvicinamento sostanziale all’area partenze e arrivi dello scalo aeroportuale fiorentino. E’ quanto annunciato, in una nota, dalla Cooperativa Socota.

L’accordo tra cooperative Taxi e Palazzo Vecchio è frutto di interlocuzioni e trattative andate avanti negli ultimi tre anni, grazie alla collaborazione con Toscana Aeroporti, ed è stato formalizzato oggi nel corso di un incontro nella sede dell’Amerigo Vespucci, a cui erano presenti per Toscana Aeroporti il direttore Ian Joels, il direttore comunicazione e marketing, Federico Barraco, e i manager Danilo Cappellano e Anna Cappellini; l’assessore comunale Andrea Giorgio; per la Socota il presidente Signorini e il suo vice, Tozzetti, per la Cotafi i due membri del Cda, Piccardi e Sestini.

“Dalla zona antistante l’area arrivi e partenze del Vespucci – spiegano Signorini e Tozzetti – i taxi potranno far scendere e salire gli utenti, e poi proseguire lungo una corsia riservata esclusivamente alle nostre auto, e tramite una sbarra anch’essa riservata ai taxi, avviarci verso l’uscita dell’aeroporto. Si tratta di un accordo fondamentale e storico per i tassisti fiorentini, che amplia la nostra presenza all’aeroporto, creando un’entrata e un’uscita riservata solo per le auto bianche, con oltre 60 stalli. Tra le altre novità, è prevista l’installazione di cartelli per indicare ai turisti la nuova area taxi, e la presenza di uno steward per i clienti. Come cda Socota siamo orgogliosi di essere stati determinanti per arrivare a questo accordo, che semplifica il lavoro a noi tassisti e rende più agevole il servizio per i clienti”.

A nome di Palazzo Vecchio, l’assessore Giorgio ha espresso “grande soddisfazione per un accordo che va nella direzione di migliorare il servizio del trasporto pubblico non di linea da e verso l’Amerigo Vespucci”.

“Siamo soddisfatti dell’accordo siglato con Toscana Aeroporti, che rappresenta un esempio di collaborazione ‘win win’ per lo scalo aeroportuale fiorentino. Un aeroporto sempre più internazionale deve avere uno sbocco immediato verso i trasporti pubblici, e da oggi tale sbocco si avrà anche verso il servizio taxi. Con Toscana Aeroporti – spiegano dal consiglio di amministrazione della cooperativa taxi fiorentina – il 4390 Taxi Firenze ha cercato di valorizzare la necessità di avere stalli capienti e con vie di fuga, perché il servizio taxi funziona bene se alla base ha un’infrastruttura che gli consenta di circolare efficacemente. E se il taxi circola efficacemente ne guadagnano utenza e condizioni psicofisiche dei lavoratori”.

“Confidiamo, come negli stessi auspici di Toscana Aeroporti e dell’assessore Vicini, che si possa adottare la figura dello steward/hostess, a spese dei tassisti fiorentini, come già avviene per la stazione di Santa Maria Novella. Un iniziativa – conclude il cda – che mira a rappresentare un esempio anche per altre città italiane”.