Stadio Franchi: Renzi attacca Nardella su ritardi lavori

Nardella aveva affermato: ” ritardi stadio Firenze? Io ora non me ne occupo, ho già dato molto con la Fiorentina”. L’ex Rottamatore: “fece fenomeno, ora tace. Ci ha deriso per anni ma conclusione è sotto il naso di tutti’

“Leggo che l’ex sindaco Nardella dice di non voler parlare dello stadio. E finalmente fa la prima cosa sensata sull’argomento da molti anni: Nardella tace. Avevamo messo in guardia sull’errore tragico di fare lo stadio coi soldi del contribuente e del Pnrr. Avevamo spiegato che il progetto non sta in piedi. Avevamo detto che non avrebbero rispettato i tempi per il centenario della Fiorentina. E Nardella ci ha deriso per anni. La scelta giusta era quella del sindaco Casini a Bagno a Ripoli: investimento della Fiorentina, pagato dalla generosa famiglia Commisso. Nardella ha voluto fare il fenomeno e la conclusione è sotto il naso di tutti: la Fiorentina in mezzo al guado, la Fiesole è in ritardo, il comune è in difficoltà”. Così il leader Iv Matteo Renzi.

“L’unica buona notizia è che Nardella non si occupa più di Firenze e di curva Fiesole – aggiunge in una nota -. E confermiamo a tutte le amministrazioni coinvolte la disponibilità a un confronto costruttivo per rimediare ai danni causati dalle scelte di Nardella”

L’ex primo cirradinio da parte sua aveva affermato: “sul restyling dello stadio Franchi, sui ritardi dei cantieri e la nota diffusa dalla Fiorentina nei giorni scorsi, “non rispondo, ora io mi occupo e cerco di farlo nel migliore dei modi del Parlamento europeo, di rappresentare la Toscana a Bruxelles. Ho già dato molto con la Fiorentina”