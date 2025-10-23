www.controradio.it Stadio Franchi: la frittata (o il brodo...) è fatta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:42 Share Share Link Embed

Sullo stadio di Firenze una buona e una pessima notizia. La buona è che il termine dei lavori viene confermato a scadenza 2029, la pessima è che copertura della curva Fiesole, contrariamente a quanto previsto e confermato finora, slitta dal 2026, anno del Centenario dlela Fiorentina, al 2027. Serve un nuovo cronoprogramma insomma, a causa pare di problemi tecnici riscontrati sul cantiere. Risultato: tifosi imbufaliti e la società Viola che minaccia di tirarsi fuori dallla vicenda, rispolverando il progetto dello stadio a Campi.

Sara colpa.di una roccia.impertinente e insolitamente rocciosa, o di uno spazio cantiere particolarmente ristretto, (un po’ come il brodo insomma), o ancora della carenza di materiali, sta si fatto che la curva Fiesole non sarà pronta per il centenario della Fiorentina nel 2026, ma solo un anno dopo, nel 2027, con buona pace dei festeggiamenti e della previsione di avere a quel punto uno stadio da 35mila posti, in attesa del termine dei lavori previsto per il 2029. la doccia fredda, é arrivata sotto.il diluvio di.ieri.pomeriggio per.mezzo.di.una laconico nota della sindaca Funaro, non priva di una certa malcelata irritazione verso gli uffici tecnici che le consegnano una patata bollente non da poco: la data. del 2029.per la fine dei lavori e confermata, ma variano le scadenze del cronoprogramma dei lavori, compresa appunto la questione curva Fiesole. un fulmine a cielo sereno? difficile.immaginarlo, non sono.cose che si scoprono dall’oggi al domani, ma ritardi accumulati nel tempo. in attesa del nuovo scadenzario, dunque, i tifosi schiumano rabbia sui social, e la acf fiorentina minaccia di tirarsi fuori dalla.partita restyling, in quanto questo ritardo graverá sulle casse della società. viola a causa dei mancati introiti oltre che per il danno di immagine del .centenario.

Funaro.promette che verrà fatto di tutto affinché i 100 anni della viola siano un evento memorabile comunque. ma oramai la frittata, o il brodo, è fatto. Ristretto, proprio come lo spazio del cantiere al Franchi