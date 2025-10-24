Maltempo in Toscana, esteso codice giallo per mareggiate

La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha esteso fino alle ore 13 di domani, sabato 25 ottobre, il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba. Persiste infatti sul territorio un intenso flusso di correnti di libeccio.
Permangono, comunque, fanno sapere dalla Sala operativa, condizioni generali di instabilità, in aumento dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani, con possibili rovesci o temporali locali più probabili nelle zone centro-settentrionali.