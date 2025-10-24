Controradio Streaming
Ven 24 Ott 2025
ToscanaMeteoMaltempo in Toscana, esteso codice giallo per mareggiate
Meteo

Maltempo in Toscana, esteso codice giallo per mareggiate

By Sandra Salvato
vento

La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha esteso fino alle ore 13 di domani, sabato 25 ottobre, il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba. Persiste infatti sul territorio un intenso flusso di correnti di libeccio.

Permangono, comunque, fanno sapere dalla Sala operativa, condizioni generali di instabilità, in aumento dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani, con possibili rovesci o temporali locali più probabili nelle zone centro-settentrionali.

