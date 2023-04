Rinvenuta mitraglietta da guerra in un palazzo di Montepulciano

La mitraglietta da guerra che è stata ritrovata in un Vecchio magazzino a Montepulciano è stata sequestrata e mandata al Ris.

Accertamenti dei carabinieri, anche con l’ausilio del Ris, a Montepulciano (Siena), dopo il misterioso ritrovamento, in un vecchio magazzino di un palazzo del centro storico, dentro una cassapanca, di una borsa con all’interno una mitraglietta austriaca, un’arma da guerra a tutti gli effetti perfettamente funzionante e senza stato di invecchiamento tipico delle armi mal conservate. Non c’erano, comunque, munizioni. La mitraglietta è stata sequestrata su disposizione della procura di Siena e verrà inviata al Ris per comprendere se è stata mai usata. Il ritrovamento nel vecchio magazzino è stato casuale.