Controradio Streaming
Lun 11 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaRegionali: Conte convoca assemblea M5s con eletti in Toscana
regionali 2025ToscanaPolitica

Regionali: Conte convoca assemblea M5s con eletti in Toscana

By Redazione
GIUSEPPE CONTE, LEADER MOVIMENTO 5 STELLE Foto Imagoeconomica

Dopo i risultati del voto online di ieri che hanno portato il M5s ad appoggiare la coalizione di centrosinistra alle prossime Regionali, per i 5Stelle arriva subito il momento di un nuovo confronto: stasera alle ore 21,30, si apprende da fonti toscane, il leader Giuseppe Conte ha convocato un’assemblea online, dove parteciperà anche la vicepresidente Paola Taverna.

La riunione è dedicata agli eletti toscani del M5s. In una fase delicata l’obiettivo dei vertici nazionali sarebbe quello di chiedere unità e collaborazione, a partire da quei territori – in particolare Livorno, Carrara e Empoli (Firenze) – che hanno manifestato perplessità ad appoggiare la candidatura di Eugenio Giani.

Il Gruppo consiliare a Livorno dell’M5s prende tempo dopo il voto on line che ha dato il via libera al sostegno di Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali della Toscana. “Prendiamo atto – spiegano dal gruppo M5S in Consiglio Comunale – dell’esito della votazione su SkyVote, per la quale confidavamo in un esito decisamente differente. Rivendichiamo che la nostra spinta a far votare la base del M5S, al di lá di un quesito tendenzioso, sia stata un elemento positivo. Prima di fare qualsiasi scelta ci riserviamo di fare le opportune valutazioni assieme al gruppo territoriale di Livorno”.

Articolo precedente
Maxi tamponamento in Fi-Pi-Li a Empoli, 2 feriti rimasto illeso bimbo 11 mesi
Articolo successivo
Torre di Arnolfo e le porte storiche a luci spente contro il piano di Israele per il controllo militare sulla Striscia di Gaza

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30434Cronaca18150Politica4041Cultura & Spettacolo3797Diritti2547Sanità2511

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI