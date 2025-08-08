Regionali: Conte convoca assemblea M5s con eletti in Toscana

Dopo i risultati del voto online di ieri che hanno portato il M5s ad appoggiare la coalizione di centrosinistra alle prossime Regionali, per i 5Stelle arriva subito il momento di un nuovo confronto: stasera alle ore 21,30, si apprende da fonti toscane, il leader Giuseppe Conte ha convocato un’assemblea online, dove parteciperà anche la vicepresidente Paola Taverna.

La riunione è dedicata agli eletti toscani del M5s. In una fase delicata l’obiettivo dei vertici nazionali sarebbe quello di chiedere unità e collaborazione, a partire da quei territori – in particolare Livorno, Carrara e Empoli (Firenze) – che hanno manifestato perplessità ad appoggiare la candidatura di Eugenio Giani.

Il Gruppo consiliare a Livorno dell’M5s prende tempo dopo il voto on line che ha dato il via libera al sostegno di Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali della Toscana. “Prendiamo atto – spiegano dal gruppo M5S in Consiglio Comunale – dell’esito della votazione su SkyVote, per la quale confidavamo in un esito decisamente differente. Rivendichiamo che la nostra spinta a far votare la base del M5S, al di lá di un quesito tendenzioso, sia stata un elemento positivo. Prima di fare qualsiasi scelta ci riserviamo di fare le opportune valutazioni assieme al gruppo territoriale di Livorno”.