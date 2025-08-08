Maxi tamponamento in Fi-Pi-Li a Empoli, 2 feriti rimasto illeso bimbo 11 mesi

Tamponamento a catena tra almeno sei veicoli in Fi-Pi-Li tra San Miniato (Pisa) ed Empoli (Firenze), all’altezza dell’uscita di Empoli Ovest. Due le persone trasportate in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli, un bimbo di 11 mesi è rimasto illeso.

Tamponamento a catena tra almeno sei veicoli in Fi-Pi-Li tra San Miniato (Pisa) ed Empoli (Firenze), all’altezza dell’uscita di Empoli Ovest. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30. A bordo di uno dei veicoli era presente una mamma con un bambino di 11 mesi, che fortunatamente è rimasto illeso. Due le persone trasportate in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. A causa dell’incidente si è formato 1 km di coda.