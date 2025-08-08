Controradio Streaming
Ven 8 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaMaxi tamponamento in Fi-Pi-Li a Empoli, 2 feriti rimasto illeso bimbo 11...
ToscanaCronaca

Maxi tamponamento in Fi-Pi-Li a Empoli, 2 feriti rimasto illeso bimbo 11 mesi

By Viola Giacalone

Tamponamento a catena tra almeno sei veicoli in Fi-Pi-Li tra San Miniato (Pisa) ed Empoli (Firenze), all’altezza dell’uscita di Empoli Ovest. Due le persone trasportate in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli, un bimbo di 11 mesi è rimasto illeso.

Tamponamento a catena tra almeno sei veicoli in Fi-Pi-Li tra San Miniato (Pisa) ed Empoli (Firenze), all’altezza dell’uscita di Empoli Ovest. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30. A bordo di uno dei veicoli era presente una mamma con un bambino di 11 mesi, che fortunatamente è rimasto illeso. Due le persone trasportate in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. A causa dell’incidente si è formato 1 km di coda.

Articolo precedente
I sindacati diffidano i Gigli, “Stop alle pressioni contro i lavoratori”
Articolo successivo
Torre di Arnolfo e le porte storiche a luci spente contro il piano di Israele per il controllo militare sulla Striscia di Gaza

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30428Cronaca18147Politica4038Cultura & Spettacolo3797Diritti2547Sanità2510

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI