Lun 11 Ago 2025
Torre di Arnolfo e le porte storiche a luci spente contro il piano di Israele per il controllo militare sulla Striscia di Gaza

La sindaca Funaro: “Un gesto simbolico per far sentire la voce di Firenze e di tutti coloro che non si rassegnano all’orrore”

Questa sera, e per tutta la notte, la torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio e le porte storiche della città a luci spente per una notte. Lo ha deciso la sindaca Sara Funaro in segno di protesta contro il piano di Israele per il controllo militare sulla Striscia di Gaza, stabilito dal gabinetto di sicurezza presieduto da Benjamin Netanyahu, e per far sentire la voce di Firenze e di tutti coloro che non si rassegnano all’orrore.
“Con lo spegnimento delle luci vogliamo dire no al piano di Netanyahu di occupazione di Gaza dove è in atto una tragedia umanitaria di proporzioni inaudite – ha detto la sindaca Funaro -. Si tratta di un gesto simbolico con il quale vogliamo far sentire la voce di Firenze e di tutti coloro che non si rassegnano all’orrore e condannano le atroci e disumane azioni del premier israeliano e del suo governo”. “Lo spegnimento delle luci è un gesto simbolico ma forte – ha aggiunto -, capace di accendere le coscienze. Netanyahu e il suo governo stanno violando i diritti umani e compiendo un massacro che sembra non avere fine, questa guerra scellerata deve fermarsi. Basta al massacro, basta alle sofferenze. Firenze, città che ha tra i suoi valori la solidarietà e l’impegno per la pace e per il dialogo tra i popoli, non si volta dall’altra parte e continua a farsi sentire, chiedendo ancora una volta il cessate il fuoco sui civili palestinesi, gli aiuti umanitari per questa popolazione in ginocchio, la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas in modo crudele e la pace tra israeliani e palestinesi”.

