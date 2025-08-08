Controradio Streaming
Lun 11 Ago 2025
Due incendi boschivi nel Pratese, più controlli in vista allerta caldo

By Redazione

Due distinti incendi boschivi si sono sviluppati oggi sulle colline di Prato, a Cerreto e a Schignano. Intervenuto anche l’elicottero.

Il primo, spiega la Regione, ha interessato un’area di oliveti e di cespugli in prossimità di alcune abitazioni. Per evitare che quest’ultime venissero coinvolte nelle fiamme sono state attivate numerose squadre di volontariato antincendi boschivi, supportate da squadre dei Vigili del fuoco. Il secondo incendio è scoppiato poco sotto la frazione di Schignano, e ha coinvolto un bosco misto di pini e querce. I due incendi ben visibili da Prato e da quasi tutta la Piana, hanno richiesto un ulteriore rinforzo del dispositivo di spegnimento. Sono stati pertanto inviati tre elicotteri del servizio regionale antincendio e un elicottero dei vigili del fuoco. Sotto il coordinamento di due direttori operazioni le fiamme sono state poste sotto controllo. A terra, spiega sempre la Regione, sono quindici le squadre che stanno operando per le operazioni di bonifica che andranno avanti a lungo.

Per il rogo a Cerreto, il Comune di Prato, rende noto che sono state “a tutela della pubblica sicurezza e per permettere le operazioni di spegnimento è stata disposta la chiusura al transito di via della Collina a Cerreto, tra via di Cantagallo e il confine con Vaiano, via di Malcantone e Vignone, via di Cerreto e Solano e via di Tofanaia e Butia”.

Altri piccoli incendi, spiega ancora la Regione, si sono verificati nel Senese e nei prossimi giorni, in considerazione delle previsioni di caldo e assenza di pioggia, è previsto un aumento di impegno di tutti gli enti regionali nelle operazioni di prevenzione e pattugliamento del territorio.

