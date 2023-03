Presidio in piazza San Jacopo a Livorno contro la militarizzazione del mare

Livorno, presidio organizzato da ‘Coordinamento per il ritiro delle missioni militari all’estero’ e ‘rete Livorno contro le guerre’ in piazza San Jacopo contro la militarizzazione del mare, intanto c’era il convegno Cnr, Leonardo e Marina in Accademia Navale.

Oggi a Livorno circa 150 persone proveniente anche dalle vicine Pisa e Cecina, hanno preso parte al presidio lanciato dal ‘Coordinamento per il ritiro delle missioni militari all’estero’ e ‘rete Livorno contro le guerre’ in piazza San Jacopo. Il presidio si è tenuto mentre era in corso il convegno di ‘La civiltà del mare’ organizzato in Accademia Navale da Marina Militare, Cnr e Fondazione Leonardo.

Il presidio è concluso intorno alle 16, dopo un paio d’ore in cui si sono susseguiti diversi interventi, circa 15, da parte dei rappresentati di ciascun comitato. Tra gli slogan si è ribadito il “no ad un mare di armi” e “il mare non è una risorsa da depredare o militarizzare”, tra gli interventi si è sottolineata la contrarietà all’uso del mare “finalizzato all’estrattivismo” e “all’economia di guerra”, ponendo anche l’accento sulla tutela dell’ambiente marino.

“Il mare – hanno affermato – è e deve rimanere un luogo di incontro non di separatezza e la Marina Militare deve tutelare anche i migranti. Ci opponiamo inoltre alla cultura della ‘difesa’ come militarizzazione della società”.