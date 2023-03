Servizi esternalizzati all'Hotel Paris di Firenze, sciopero e presidio con Filcams Cgil Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

Servizi esternalizzati, in camera e di ristorazione, all’hotel Paris di Firenze: stamani sciopero e presidio di protesta di lavoratrici e Filcams Cgil davanti all’albergo in via dei Banchi.

Ennesima esternalizzazione di servizi in un hotel di Firenze: stavolta è l’hotel Paris, che intende esternalizzare i servizi in camera e quelli di ristorazione. Otto le lavoratrici coinvolte dalla procedura (alcune in servizio da diversi anni), che le trasformerebbe da dipendenti assunte a tempo indeterminato a dipendenti precarie, con meno diritti e tutele, di ditte esterne.

Le lavoratrici oggi per protesta, hanno fatto sciopero (intera giornata): nell’occasione, è stato inscenato un presidio con la Filcams Cgil, davanti all’hotel in via dei Banchi.

“Questa esternalizzazione è inaccettabile, chiediamo all’azienda di ritirare la procedura: è grave risparmiare risorse sulla pelle delle lavoratrici, che da ann. Non è così che si costruisce una accoglienza turistica di qualità, la tutela del lavoro è la base per offrire servizi di livello”, dice Rosa Anna Lombardo di Filcams Cgil. (AUDIO)