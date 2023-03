A Firenze firmato protocollo di intesa per adottare il modello della presa in carico globale del paziente con Parkinson

Un accordo tra Fresco Institute e Asl Tc Toscana ha intenzione di dare vita ad una collaborazione triennale per sviluppare il modello dell’assistenza globale per il paziente con il Parkinson.

Un nuovo protocollo di intesa è stato firmato a Firenze da Asl Toscana Centro, Fresco Parkinson Institute e Fondazione Santa Maria Nuova. Questo accordo stabilisce l’intenzione di dare vita ad una collaborazione triennale per sviluppare il modello della presa in carico globale del paziente con parkinson nel territorio fiorentino.

Sono stimati almeno 5.000 pazienti sul territorio fiorentino. La firma sancisce l’impegno delle parti nel proseguire la collaborazione già intrapresa da tempo per garantire un modello di cura integrato sul territorio, utilizzando anche strumentazioni specifiche per la riabilitazione e anche la presenza di un team multidisciplinare appositamente formato.

Il protocollo è aperto anche all’eventuale adesione di altri soggetti pubblici e privati. Si auspica infatti di esportare nelle altre zone di competenza della Asl l’innovativo modello di cura integrato. “Nella riorganizzazione dei servizi della sanità territoriale – ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana -, abbiamo pensato in particolar modo ad anziani e cronici: un’attenzione in cui si inserisce anche la collaborazione pubblico-privato di oggi”. Per Paolo Fresco, presidente dell’istituto, la partnership vuole essere “un punto di riferimento per tutti i parkinsoniani, con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita”.