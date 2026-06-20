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Sab 20 Giu 2026
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Caldo, domenica aumentano da 5 a 8 le città da bollino rosso

Chiara Brilli
By Chiara Brilli
foto Imagoeconomica

Con l’arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano dalle 5 di domani alle 8 di domenica le città contrassegnate con il bollino rosso del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 centri urbani.

Il massimo livello di rischio caldo è previsto domenica anche a Bolzano, Milano e Rieti: tutte e tre domani sono in arancione (rischio caldo solo per la popolazione fragile). Le tre città si aggiungono, domenica, alle 5 rosse (Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, con il bollino rosso sia il 20 che il 21 giugno). Roma, invece, è in arancione in entrambi i giorni.
Peraltro anche le città dove il caldo minaccia solo la salute dei più fragili continuano ad aumentare, passando dalle 7 di domani alle 8 di domenica. Spariscono poi del tutto, il 21 giugno, i bollini verdi: domani solo a Cagliari, Campobasso e Genova non è previsto nessun rischio caldo per la popolazione e domenica queste tre città saranno, comunque, da bollino giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore).
Per difendersi dal caldo, tra le regole indicate dal ministero della Salute ci sono non uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18), migliorare l’ambiente domestico e di lavoro, bere molti liquidi evitando alcol e bevande con caffeina, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi. Il ministero, in sinergia con l’Inail, ha anche attivato un numero verde, 1500, attivo dal 22 giugno all’11 settembre, a cui ci si potrà rivolgere al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute.

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