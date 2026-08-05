Uccise la figlia, scatta piano provinciale di ricerca nell’Aretino

La Prefettura di Arezzo ha diffuso la fotografia di Miah Billal, il 45enne, nato in Bangladesh, allontanatosi la sera del 2 agosto dalla residenza sanitaria per disabili Podere modello a Castiglion Fiornetino (Arezzo) dove si trovava in libertà vigilata.

L’uomo il 21 aprile 2020 uccise la figlia di 4 anni e ferì il primogenito, delitto per il quale i giudici lo hanno assolto in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere, disponendo una misura di sicurezza per 10 anni.

Le immagini dello scomparso sono state rese note dalle autorità per agevolarne il rintraccio nell’ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse attivato dalla Prefettura di Arezzo. Una cabina di regia sta coordinando le operazioni sul campo, che vedono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, polizia locale e volontari della protezione civile. L’appello alla popolazione è di prestare attenzione all’immagine diffusa: in caso di avvistamento o di informazioni utili, si raccomanda di non intervenire direttamente ma di contattare subito il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo dettagli precisi sul luogo del riscontro. Le ricerche al momento non hanno dato esito.

Il 45enne, per la misura di sicurezza, aveva trascorso un periodo in una Rems. Di recente però era stato trasferito nella rsd.