Ex insegnante trovato morto in casa a Grosseto, accertamenti

Accertamenti dei carabinieri in corso a Grosseto per il ritrovamento di un cadavere in un’abitazione di via Meucci. Si tratta di un uomo di 62 anni.

Sul posto la sezione investigazione scientifica dell’ Arma dei Carabinieri per un sopralluogo effettuato insieme al medico legale e al magistrato di turno della procura per stabilire le cause del decesso.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. La casa è di proprietà del padre del 62enne. Il sostituto procuratore Mauro Lavra, che è andato sul posto, ha disposto l’autopsia. Al momento non viene esclusa alcuna causa di morte.

L’abitazione è stata isolata per consentire agli investigatori di raccogliere ogni elemento utile. Il decesso risale a diversi giorni fa.

Il 62enne era stato docente di scienze motorie al polo liceale ma negli ultimi anni avrebbe avuto problemi di marginalità e non insegnava più. In gioventù aveva praticato a livello agonistico l’atletica leggera.