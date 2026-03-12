Premio von Rezzori, presentata la longlist

Presentata oggi dalla giuria la longlist per la sezione narrativa straniera della XX edizione del premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze in programma il 7 e 8 maggio a Firenze.

Questa la longlist: Julia Deck per ‘Ann d’Inghilterra’ (Adelphi, traduzione di Yasmina Melaouah Fabula); Abdulrazak Gurnah con ‘Furto’ (La Nave di Teseo, traduzione di Alberto Cristofori); Isabella Hammad per ‘Entra il fantasma’ (Marsilio, traduzione di Maurizia Balmelli); Karim Kattan con ‘L’Eden all’alba’ (La Nave di Teseo, traduzione di Cettina Caliò); Rachel Kushner per ‘Il lago della creazione’ (Einaudi, traduzione di Silvia Pareschi); Ian McEwan per ‘Quello che possiamo sapere’ (Einaudi, traduzione di Susanna Basso); Iman Mersal con ‘Sulle tracce di Enayat’ (Crocetti, traduzione di Elisabetta Bartuli); Maria Elena Morán per ‘Tornare a quando’ (Guanda, traduzione di Roberta Arrigoni); Samanta Schweblin con ‘Il buon male’ (Einaudi, traduzione di Maria Nicola); Malachy Tallack con ‘Quel bellissimo valzer atlantico’ (Bompiani, traduzione di Mina Olentalla). Torna poi anche quest’anno il premio Gregor von Rezzori per giovani poeti: ideato dalla Fondazione Santa Maddalena e organizzato in collaborazione con la Regione Toscana giunge alla sua terza edizione. Il riconoscimento valorizza i migliori componimenti poetici scritti dagli studenti delle scuole superiori toscane, nati dalla lettura di opere poetiche liberamente scelte. L’iniziativa intende stimolare la creatività e incoraggiare la scrittura attraverso un rapporto diretto e vivo con la poesia e, si spiega, “per il terzo anno consecutivo, il numero di scuole e giovani poeti partecipanti continua ad aumentare in modo significativo, a conferma dell’importanza di creare occasioni concrete per riconoscere e valorizzare il talento letterario emergente”.