A fuoco abitazione a Pontedera, muore una donna

Gio 12 Mar 2026
Foto di repertorio

Una donna è morta nell’incendio di un’abitazione a Pontedera (Pisa), in via Sacco e Vanzetti. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’appartamento al primo piano del Palazzo Rota, e hanno interessato alcuni locali. A causa del fumo sono stati evacuati altri appartamenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato ed estinto il rogo, e che hanno ritrovato il corpo senza vita della donna. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e 118 con due ambulanze e automedica. La vittima sarebbe una donna anziana. Ad andare a fuoco un appartamento in un palazzo di sette piani. Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per estinguere le fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 8 all’interno di un alloggio al primo piano dell’immobile. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno estinto il rogo ma l’intervento è ancora in corso per effettuare la bonifica dei luoghi, anche a causa della notevole presenza di fumo che ha comportato l’evacuazione di altri appartamenti. Ancora un grave fatto di cronaca a Pontedera.

Sono 12 le persone intossicate in modo non grate dal fumo dell’incendio. Il bilancio è stato appena reso noto dal 118.

Le condizioni delle persone che hanno respirato i fumi del rogo non destano particolare preoccupazione e sono state soccorse dai mezzi del 118 che ha inviato sul posto diverse ambulanze. I carabinieri sono invece al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e appena l’alloggio posto al primo piano dove si sono sviluppate le fiamme sarà messo in sicurezza effettueranno un sopralluogo per capire che cosa le abbia innescate.

