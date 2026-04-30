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Gio 30 Apr 2026
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Mattarella a Pontedera in vista del 1 Maggio, visita stabilimento e Museo Piaggio

By Raffaele Palumbo
Mattarella
Foto di repertorio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella città operaia di Pontedera (Pisa) dove visiterà lo stabilimento e il Museo Piaggio, alla vigilia del Primo Maggio.

Allo stabilimento il Capo dello Stato sarà accolto dal ministro del Lavoro Elvira Calderone, da Matteo e Michele Colaninno, rispettivamente presidente esecutivo e ad del Gruppo Piaggio, insieme al presidente della Regione Eugenio Giani, al sindaco di Pontedera Matteo Franconi e al presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. Nel corso della sua visita privata allo stabilimento, Mattarella incontrerà i sindacati e gli operai e vedrà la ‘2R’ (2 Ruote), la linea di produzione della Vespa, icona italiana che quest’anno festeggia 80 anni, gli stessi della Repubblica. Poi un breve percorso a piedi per andare a visitare il museo, salutato da piccoli studenti con le bandiere italiane e associazioni. Dopo la visita al museo, che ripercorre la storia della Vespa, una cerimonia in auditorium con gli interventi del presidente dell’Unione industriale pisana Andrea Madonna, di Matteo Colaninno, di un rappresentante dei lavoratori, della Calderone e in conclusione il Presidente Mattarella. Per il Capo dello Stato si tratta della seconda visita a Pontedera, dopo la presenza nel 2018 in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Giovanni Gronchi.

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