Verso il Primo maggio. Mattarella alla Piaggio a Pontedera

E’ il lavoro dignitoso il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. La manifestazione nazionale si svolgerà a Marghera, in Veneto, mentre in Toscana saranno decine le iniziative, con cortei, comizi, commemorazioni, ma anche iniziative musicali e ritrovi festosi, in tutte le province della regione.

Il segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi sarà al corteo di Empoli: ore 9 concentramento del corteo con partenza da via Roma, comizio conclusivo della segretaria Cgil nazionale Maria Grazia Gabrielli. La segretaria generale Cisl Toscana Silvia Russo sarà a Marghera, mentre Katiuscia Biliotti, componente della segreteria regionale Cisl Toscana, sarà all’iniziativa di Pisa, con concentramento 9:30 in piazza Vittorio Emanuele e comizio conclusivo in piazza Garibaldi, con le conclusioni di Fulvio Fammoni (Cgil nazionale). Il segretario generale Uil Toscana, Paolo Fantappiè sarà a Sesto Fiorentino (Firenze), dove interverrà nel comizio conclusivo della manifestazione che prende il via alle 10 da piazza Ginori.

“Il Primo Maggio – dice Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana – torniamo a mettere al centro il lavoro dignitoso, oggi sempre più fragile e precario. L’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno cambiando il lavoro in profondità: non possiamo fermarle, ma possiamo e dobbiamo governarle. Senza regole rischiano di cancellare diritti e occupazione, con scelte giuste possono creare lavoro buono e nuova dignità. Per questo serve più lotta, più contrattazione, più tutele, più diritti. Il Primo Maggio è mobilitazione, è voce, è impegno per un futuro più giusto”.

Un elemento di particolare rilievo per il territorio è la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista il 30 aprile 2026 a Pontedera presso lo stabilimento Piaggio. Le organizzazioni sindacali territoriali evidenziano congiuntamente il valore istituzionale e simbolico della visita, che richiama la centralità del lavoro e della manifattura come elemento fondante dell’identità produttiva del territorio.