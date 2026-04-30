www.controradio.it Attacco alla Flotilla: presidio di terra a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:10 Share Share Link Embed

“L’operazione lanciata dalle forze israeliane contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso la Striscia di Gaza è “un vero e proprio attacco contro i civili in acque internazionali”.

Lo ha denunciato ad Al Jazeera l’addetto stampa della Flotilla, Gur Tsabar, sollecitando “un intervento immediato” da parte dei governi di tutto il mondo per “garantire la sicurezza della Flotilla e per assicurare che il corridoio umanitario verso Gaza possa essere aperto”, Intanto appresa la notizia nelle scorse ore mobilitazioni sono state promosse anche in Italia.

A Firenze presidio di terra a sostegno della Flotilla dalle 18.30 in piazza Ss. Annunziata

AUDIO Un estratto di una comunicazione sui social di Dario Salvetti del Collettivo ex Gkn e di Antonella Bundu Spc, tra i membri dell’equipaggio italiano.