Mentre si consuma uno scontro istituzionale importante tra il Comune di Firenze e la Soprintendenza, i Comitati cittadini continuano a presentare esposti alla magistratura per denunciare le trasformazioni urbanistiche maggiormente discusse. Dal Cubo nero al sylos bianco per il ripetitore Iliad, dall’ex Ospedale militare di via San Gallo alle ex Officine grandi riparazioni. Questa mattina ne parliamo con Gianfranco Cartei, amministrativista Unifi, Giacomo Costa, artista, Giulio Gori del Corriere Fiorentino e Massimo Torelli del Comitato Salviamo Firenze per viverci.
Focus sui temi dell’urbanistica a Firenze
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