Proseguiamo in regime di par condicio il nostro viaggio radiofonico in vista delle elezioni comunali che vedranno al voto anche la città di Prato il 24 e 25 maggio prossimi. Oltre al candidato del campo largo Matteo Biffoni, del centro destra Gianluca Banchelli, Jonathan Targetti per «L’alternativa c’è», oggi con Giorgio Bernardini presentiamo gli altri tre candidati: Claudio Belgiorno, candidato della lista Belgiorno Sindaco; Emilio Paradiso, candidato di Alleati per Prato; Enrico Zanieri, candidato della lista che unisce partito comunista Italiano, rifondazione comunista, Potere al popolo.
Amministrative, Prato: interviste a Belgiorno, Paradiso e Zanieri
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