www.controradio.it Regione, quel pasticciaccio brutto del Garante per l'infanzia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Il Consiglio regionale della Toscana alla fine ha deciso di non decidere. Il voto per la nomina del nuovo Garante per l’infanzia è infatti slittato di due settimane, mentre il nome di Scaramelli rischia di spaccare il campo largo.

La seduta del Consiglio regionale che avrebbe dovuto votare Stefano Scaramelli di Italia Viva come nuovo Garante per l’infanzia si è conclusa con un rinvio di due settimane. I voti per il candidato voluto da IV e dal Pd non sarebbero stati politicamente sufficienti, senza l’appoggio del M5s e di Avs. Dunque trattative ad oltranza e poi il tentativo del Presidente della Regione Eugenio Giani che ha impugnato il regolamento per proporre una votazione non su un solo nome, ma su una rosa di nomi, e con il voto segreto. Seduta sospesa, tre ore di confronto e poi alla fine il reset. La decisione di rinviare il tutto a fra due settimane. Tutto da rifare. Nel frattempo la Commissione preposta analizzerà i profili di tutti e otto i candidati. E non solo quello di Scaramelli, che è stato Consigliere regionale per dieci anni e che alle ultime elezioni non è stato rieletto. E allora l’idea di Italia Viva di sistemarlo come Garante per l’infanzia per non vederlo come candidato alla segreteria regionale del partito al posto di Bonifazi. E allora l’idea di tenersi buono Renzi per tenere insieme il campo largo e le prossime alleanze elettorali. Ma l’accordo non ha funzionato, troppa attenzione mediatica e troppe proteste da parte di chi si occupa tutti i giorni di infanzia e minori non accompagnati. E allora che pasticcio intorno ad una storia che non vede passare bene nessuno, a partire dalla maggioranza, e dallo stesso Pd che – a livello regionale – sulla questione resta silente. Due settimane per ricucire lo strappo e andare al voto dopo aver vagliato tutte le candidature. Voto segreto, una bella prova per il campo largo in Regione.