GdF sequestra migliaia di falsi nel Fiorentino, 6 denunciati

Scarpe, borse, giubbotti e giocattoli, 4.350 pezzi di prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di finanza a Firenze, Sesto Fiorentino e Impruneta in piano contro l’illecita vendita di merce falsa.

I militari del 2/o Nucleo Operativo Metropolitano Firenze hanno sequestrato, in showroom e negozi al dettaglio, 700 paia di scarpe, 350 borse da donna e 400 giubbotti, in alcuni casi rivenduti a cifre non molto al di sotto di quelle praticate dalla casa madre per i prodotti conformi – per un controvalore stimato di circa 550.000 euro – riportanti il logo contraffatto di noti marchi italiani ed esteri, anche di maison di lusso, oltre ad attrezzature destinate alla produzione ed al confezionamento. In un’altra operazione la Compagnia Pronto Impiego Firenze (‘Baschi Verdi’) ha individuato 2.900 prodotti contraffatti, tra cui bambole, peluche e carte di un noto gioco da tavolo, e accessori per telefonia. In questi casi, la merce contraffatta, per un controvalore stimato di circa 31.000 euro, è stata scoperta all’interno di due negozi nel centro storico di Firenze, a due passi dalla Stazione Santa Maria Novella, e un altro a Sesto Fiorentino. Nel corso delle attività, sono stati denunciate sei persone, di cui quattro stranieri e due italiani, con l’accusa di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Le indagini delle Fiamme gialle vanno avanti per ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete di distribuzione e i relativi flussi finanziari, oltre a verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti lungo la filiera.