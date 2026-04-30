Incendio in una pelletteria a Sesto Fiorentino, nessun ferito

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti questa mattina nel comune di Sesto Fiorentino in via dei Cattani, per un incendio che si è sviluppato all’interno di una pelletteria.

Incendio stamani in uno stabilimento industriale adibito a pelletteria nel comune di Sesto Fiorentino, in via de’ Cattani. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e due autobotti e un’autoscala, che hanno fatto accesso ai locali invasi dai fumi della combustione contenendo la propagazione dell’incendio. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza. L’edificio a causa dei danni causati dal calore e dai fumi della combustione “non è fruibile”, non può essere usato. Ai vigili del fuoco non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto il personale sanitario del 118 e la polizia di Stato.