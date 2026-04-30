Controradio Streaming
Gio 30 Apr 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaIncendio in una pelletteria a Sesto Fiorentino, nessun ferito
ToscanaCronaca

Incendio in una pelletteria a Sesto Fiorentino, nessun ferito

By Raffaele Palumbo

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti questa mattina nel comune di Sesto Fiorentino in via dei Cattani, per un incendio che si è sviluppato all’interno di una pelletteria.

Incendio stamani in uno stabilimento industriale adibito a pelletteria nel comune di Sesto Fiorentino, in via de’ Cattani. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e due autobotti e un’autoscala, che hanno fatto accesso ai locali invasi dai fumi della combustione contenendo la propagazione dell’incendio. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza. L’edificio a causa dei danni causati dal calore e dai fumi della combustione “non è fruibile”, non può essere usato. Ai vigili del fuoco non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto il personale sanitario del 118 e la polizia di Stato.

Articolo precedente
San Marcello Pistoiese: sindaci dormono in tenda a difesa ospedale Ospedale
Articolo successivo
GdF sequestra migliaia di falsi nel Fiorentino, 6 denunciati

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31609Cronaca19082Politica4285Cultura & Spettacolo3857Diritti2668Sanità2554

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI