Amministrative Sesto F.no: Giulia Barducci capolista del PD

Giulia Barducci era stata indicata anche come nome per le eventuali primarie di coalizione provocando una rottura con l’area che fa riferimento all’attuale sindaca facente funzione Claudia Pecchioli. Su 24 nomi, 5 sono consiglieri uscenti

Sarà Giulia Barducci, come deciso nei giorni scorsi dall’assemblea comunale del Pd, la capolista della lista Pd alle prossime Comunali a Sesto Fiorentino. In quadra anche la segretaria dem cittadina, Sara Bosi. La presentazione ieri sera al circolo Rinascita, alla presenza del candidato sindaco Damiano Sforzi; ‘Sesto insieme’ lo slogan scelto per la campagna elettorale.

Nella lista dei 24, soltanto cinque consiglieri uscenti: Antonio Bindi, Stefano Cosi, Lisa Donatini, Alessandro Iasiello e Barbara Menichetti.”La lista presentata è composta da candidate e candidati con esperienze, competenze e percorsi diversi – commenta Bosi – espressione concreta della comunità sestese: dal mondo del lavoro alla scuola, dallo sport al sociale, fino al volontariato e all’università. Una squadra pensata per rappresentare in modo ampio e equilibrato la città”.

Per Giulia Barducci, figlia dell’ex sindaco e presidente della Provincia di Firenze Andrea, “viviamo un tempo complesso, segnato da cambiamenti profondi e da una crescente richiesta di serietà e capacità di ascolto. Per affrontarlo serve una comunità unita, capace di costruire insieme. Vogliamo una città che non si rassegna a essere periferia, ma che rivendica il proprio ruolo nell’area metropolitana, investendo sul lavoro di qualità e sul legame tra impresa e ricerca. Una città che sappia tenere insieme sviluppo e sostenibilità, mettendo al centro la qualità della vita, la cura dei legami e la dignità dei luoghi”.