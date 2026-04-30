Primo Maggio in Toscana: eventi, cortei e concerti

Festa del lavoro: una giornata che tiene insieme cerimonie ufficiali, mobilitazioni sindacali e iniziative diffuse sul territorio. Dalla mattina istituzionale ai cortei del pomeriggio fino agli appuntamenti culturali e musicali, il Primo Maggio in Toscana si articolerà su più livelli.

La festa del Primo Maggio parla anzitutto il linguaggio delle istituzioni, poi delle piazze e infine, la sera, quello della comunità. A Firenze, la giornata si apre nel Salone dei Cinquecento: qui, alle 10, lo Stato renderà omaggio a 75 lavoratrici e lavoratori toscani con le “Stelle al Merito del Lavoro”. Non solo una premiazione, è il riconoscimento pubblico di competenze, dedizione, capacità di trasmettere un mestiere.

Le celebrazioni proseguiranno, poi, oltre le mura. Alle 14.30, partirà da via Mariti un corteo che è insieme denuncia e memoria: è il luogo del cantiere Esselunga dove nel 2024 persero la vita cinque operai. Da lì, in marcia verso l’Isolotto per un percorso che richiama con forza il tema della sicurezza. I sindacati confederali – CGIL, CISL e UIL – animeranno, invece, i cortei in tutta la Toscana.

A Empoli il comizio in piazza è accompagnato dalla banda, a Sesto Fiorentino si ricorderanno i caduti sul lavoro e all’Istituto Ernesto de Martino, alle 12, si celebrerà la festa per i 60 anni dell’istituto. Al centro, la musica e il canto popolare, con artisti e gruppi come Banda Putiferio e il Coro di Canto Popolare di Cecina. Tra gli ospiti, Ginevra Di Marco. Nel corso della giornata previsti anche interventi tra cui quelli della vicesindaca di Sesto, Claudia Pecchioli, di Nancy Bailey del Movimento No Kings Italia e di un rappresentante del Collettivo di Fabbrica GKN, oltre alla lettura di un appello per una giornata mondiale in memoria della Nakba.

A Pontassieve la Filarmonica apre il corteo, ve ne saranno inoltre a Follonica, Seravezza, Carrara, Pisa. Una mappa diffusa, capillare, che riflette la geografia stessa del lavoro. Il messaggio, quest’anno, è netto: dignità e sicurezza non sono accessori, ma condizioni essenziali. Finite le manifestazioni, resterà comunque il bisogno di condivisione.

A Firenze, la SMS di Rifredi ospiterà una festa multiculturale dove il lavoro si racconterà anche attraverso i sapori del mondo. Nelle Case del Popolo, da Barberino a Campi Bisenzio, il Primo Maggio continuerà poi tra pranzi popolari e musica dal vivo.