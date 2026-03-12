Servizio civile universale, online nuovo bando del Comune di Firenze

Il Comune di Firenze ha pubblicato il nuovo bando per il servizio civile universale 2026, con scadenza per la presentazione delle domande alle 14 dell’8 aprile. Tra i progetti di quest’anno ci sono quelli rivolti a minori, persone in condizioni di marginalità, detenuti ma anche alle biblioteche e alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione della cittadinanza digitale e altro ancora.

L’avviso, che riguarda progetti d’intervento di Servizio civile universale finanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ninistri, offre 75 posizioni per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano diventare operatori volontari, grazie al programma ‘Filo in Comune: tra cittadini, generazioni e istituzioni a Firenze’.

“Il servizio civile è un’esperienza preziosa per i giovani, un’occasione importante di formazione e crescita personale – sottolinea in una nota l’assessore al Welfare Nicola Paulesu -. Invitiamo i giovani a farsi avanti per un’opportunità concreta anche per affacciarsi al mondo del lavoro e per accrescere le proprie competenze”. I progetti, si spiega da Palazzo Vecchio, hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio settimanale di 25 ore