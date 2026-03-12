Controradio Streaming
Gio 12 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaSanitàViolenza su operatori sanitari, Medici Firenze 'a rischio diritto alla cura'
Sanitàsicurezza

Violenza su operatori sanitari, Medici Firenze ‘a rischio diritto alla cura’

By Sandra Salvato
Pronto soccorso in Toscana, il via agli ambulatori Pir

“La violenza contro medici, infermieri e operatori sanitari è un fenomeno grave e purtroppo in crescita, che rischia di mettere in discussione non solo la sicurezza di chi lavora nella sanità, ma anche il diritto alla cura di ogni cittadino. Dobbiamo lavorare tutti per ristabilire il giusto rapporto tra medico e paziente: la medicina funziona quando esiste un’alleanza tra chi cura e chi viene curato. Il vero avversario è la malattia, non il medico”.

E’ quanto afferma Pietro Dattilo, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari che si celebra oggi 12 marzo.

Per Dattolo “quando la paura, la rabbia o la frustrazione prendono il sopravvento e si trasformano in aggressività, si rompe quel rapporto di fiducia che è alla base di ogni percorso di cura. Ricostruire questa relazione è prima di tutto una sfida culturale che riguarda l’intera società: significa riconoscere il valore del lavoro di chi opera nella sanità e comprendere la complessità delle situazioni che quotidianamente si affrontano negli ospedali, negli ambulatori e nei servizi territoriali”.

Oltre al lavoro culturale, aggiunge ancora il presidente dell’Ordine, “servono anche strumenti concreti di prevenzione e tutela. In molte strutture sanitarie la presenza di presidi di sicurezza e delle forze dell’ordine rappresenta un supporto importante: aiuta a garantire maggiore protezione agli operatori e consente di intervenire rapidamente nei casi di aggressione”. Per Dattolo “la sicurezza di chi lavora nella sanità è una condizione essenziale per garantire cure efficaci ai cittadini” perciò “difendere medici e operatori sanitari significa difendere il diritto di tutti ad una buona salute”.

Articolo precedente
Servizio civile universale, online nuovo bando del Comune di Firenze
Articolo successivo
Da Casa Riformista proposta legge per valorizzare i cammini della Toscana

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31375Cronaca18916Politica4238Cultura & Spettacolo3849Diritti2648Sanità2545

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI