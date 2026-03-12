Da Casa Riformista proposta legge per valorizzare i cammini della Toscana

Una proposta di legge per valorizzare la via Francigena e tutti i cammini della Toscana promuovendo la mobilità lenta come leva di sviluppo sostenibile, tutela del territorio e rigenerazione delle aree interne. E’ quanto hanno depositato e protocollato i consiglieri del gruppo toscano di Casa Riformista, Federico Eligi, Francesco Casini, Stefania Saccardi e Vittorio Salotti.

La proposta, è stato spiegato, nasce dall’esigenza di riconoscere alla mobilità lenta un ruolo strategico non solo sotto il profilo turistico, ma anche culturale, ambientale e sociale. La legge si colloca nel solco delle politiche europee e nazionali di promozione degli itinerari culturali e del turismo lento, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, riconoscendo ai cammini una funzione centrale nella rigenerazione dei territori e nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. Il testo prevede anche una clausola valutativa per consentire al Consiglio regionale di monitorare l’attuazione della legge e i risultati conseguiti.

“Questa legge nasce da lontano – dichiara il primo firmatario, Eligi – ed è il risultato di un percorso di approfondimento e confronto avviato negli anni scorsi, oggi tradotto in una proposta organica e strutturata che inizierà il suo iter nelle commissioni consiliari competenti”. Il capogruppo Casini spiega che “con questa legge sui cammini vogliamo rafforzarne la manutenzione, la promozione e il coordinamento degli eventi, ma anche estendere lo stesso livello di qualità e programmazione a tutti i cammini di interesse regionale”. “La Via Francigena – sostiene Saccardi – è uno dei simboli identitari più forti della nostra regione e una grande infrastruttura culturale europea. Per questo crediamo che la Regione Toscana debba avere un ruolo centrale nella sua valorizzazione”. “Con questa legge – dice Salotti – puntiamo a costruire una rete regionale coordinata e accessibile, capace di attrarre turismo sostenibile e favorire la partecipazione delle comuni locali”.