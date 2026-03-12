Controradio Streaming
Gio 12 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaAmbienteDa Casa Riformista proposta legge per valorizzare i cammini della Toscana
AmbienteTurismo

Da Casa Riformista proposta legge per valorizzare i cammini della Toscana

By Redazione

Una proposta di legge per valorizzare la via Francigena e tutti i cammini della Toscana promuovendo la mobilità lenta come leva di sviluppo sostenibile, tutela del territorio e rigenerazione delle aree interne. E’ quanto hanno depositato e protocollato i consiglieri del gruppo toscano di Casa Riformista, Federico Eligi, Francesco Casini, Stefania Saccardi e Vittorio Salotti.

La proposta, è stato spiegato, nasce dall’esigenza di riconoscere alla mobilità lenta un ruolo strategico non solo sotto il profilo turistico, ma anche culturale, ambientale e sociale. La legge si colloca nel solco delle politiche europee e nazionali di promozione degli itinerari culturali e del turismo lento, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, riconoscendo ai cammini una funzione centrale nella rigenerazione dei territori e nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. Il testo prevede anche una clausola valutativa per consentire al Consiglio regionale di monitorare l’attuazione della legge e i risultati conseguiti.

“Questa legge nasce da lontano – dichiara il primo firmatario, Eligi – ed è il risultato di un percorso di approfondimento e confronto avviato negli anni scorsi, oggi tradotto in una proposta organica e strutturata che inizierà il suo iter nelle commissioni consiliari competenti”. Il capogruppo Casini spiega che “con questa legge sui cammini vogliamo rafforzarne la manutenzione, la promozione e il coordinamento degli eventi, ma anche estendere lo stesso livello di qualità e programmazione a tutti i cammini di interesse regionale”. “La Via Francigena – sostiene Saccardi – è uno dei simboli identitari più forti della nostra regione e una grande infrastruttura culturale europea. Per questo crediamo che la Regione Toscana debba avere un ruolo centrale nella sua valorizzazione”. “Con questa legge – dice Salotti – puntiamo a costruire una rete regionale coordinata e accessibile, capace di attrarre turismo sostenibile e favorire la partecipazione delle comuni locali”.

Articolo precedente
Violenza su operatori sanitari, Medici Firenze ‘a rischio diritto alla cura’
Articolo successivo
Firenze da le ‘Chiavi della città’ al sindaco di Kiev

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31376Cronaca18916Politica4239Cultura & Spettacolo3849Diritti2648Sanità2545

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI