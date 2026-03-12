Firenze da le ‘Chiavi della città’ al sindaco di Kiev

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko riceverà le chiavi della città di Firenze. La sindaca Sara Funaro, si legge in una nota, gli consegnerà la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte della città il 20 marzo alle 12 in sala degli elementi a Palazzo Vecchio.

“Un gesto simbolico ma carico di significato per rinsaldare un legame storico: Firenze, città di pace e dialogo tra i popoli, vuole ribadire in questo modo la propria vicinanza ai cittadini di Kiev e al popolo ucraino e sottolineare il ruolo importante rivestito da Klitschko in questi anni di scontro e conflitto – sottolinea in una nota la sindaca Sara Funaro -. Il rapporto tra le nostre città affonda le sue radici nella storia. Nel 1966, quando l’alluvione colpì duramente Firenze, da Kiev arrivarono aiuti e solidarietà, un segno di amicizia che Firenze non ha mai dimenticato”.

“Per questo consegnare le chiavi della città al sindaco Klitschko assume oggi un valore ancora più forte, mentre ci avviciniamo al 2027, quando ricorreranno i sessant’anni dallo storico gemellaggio tra Firenze e Kiev – aggiunge Funaro -. Con questa cerimonia vogliamo riaffermare con forza il valore della solidarietà tra le città e l’impegno comune per la pace, la libertà e la convivenza civile”.