Ven 13 Mar 2026
Manifestanti sui binari a Pisa, treno con mezzi militari fatto tornare indietro
Manifestanti sui binari a Pisa, treno con mezzi militari fatto tornare indietro

E’ finita in tarda serata ieri la protesta pacifista e antimilitarista del movimento No Base alla stazione di Pisa: il treno merci che trasporta mezzi militari verrà definitivamente spostato dal binario 3 dove è stato bloccato dagli attivisti alle 18.30 di ieri quando a decine hanno invaso i binari centrali e ne hanno impedito la marcia.

Intorno alle 23.30 i manifestanti si sono spostati consentendo alla motrice del treno di operare in sicurezza e di sganciare i vagoni per poi raggiungere nuovamente il convoglio sulla parte posteriore, riagganciarsi e tornare indietro. Una volta che il treno merci ha lasciato la stazione, i manifestanti hanno festeggiato per la riuscita del blitz e hanno abbandonato definitivamente i binari sciogliendo la protesta e facendo definitivamente tornare alla normalità la circolazione ferroviaria alla stazione.

La protesta è sempre stata pacifica, controllata a vista da un nutrito contingente di polizia e carabinieri che ha presidiato i binari. Dopo un paio d’ore di stop completo la circolazione dei treni è gradualmente ripresa intorno alle 21 sui binari dal 7 al 13, consentendo il passaggio soprattutto di quelli a lunga percorrenza che nel frattempo avevano accumulato pesanti ritardi, mentre alcuni regionali erano stati cancellati.

