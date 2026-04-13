Torna a fiorire il glicine di Villa Bardini

È tornato a tingersi delle mille sfumature di lilla il tunnel del Giardino Bardini. Ogni primavera il pergolato decorato con tante varietà di glicine si trasforma in uno dei più suggestivi spettacoli naturali della città: un tunnel incantato di 70 metri, avvolto da sfumature che vanno dal lilla al violetto, dall’azzurro malva al rosato. Villa Bardini è aperta al pubblico grazie a Fondazione CR Firenze che la sostiene attraverso la sua strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron ETS.

Il pergolato, completato nel 2005 con la ristrutturazione dell’intero complesso monumentale da parte di Fondazione CR Firenze, ospita alcune delle varietà di glicine più belle del territorio: la Wisteria floribunda nella sua declinazione Black Dragon con il caratteristico fiore doppio viola scuro, la Royal Purple, la Showa Beni dal delicato tono rosato, e la Wisteria sinensis Prolific.

La fioritura, appena iniziata, dura circa dieci giorni: un arco di tempo breve che rende ogni visita un’esperienza irripetibile. Negli ultimi anni, questo spettacolo naturale ha attirato migliaia di visitatori da tutto il mondo; la fioritura è celebrata sui social da un tripudio di fotografie e il pergolato è diventato nel tempo un simbolo della villa riconosciuto ovunque. Per non perdere il momento giusto, sul sito ufficiale è disponibile una webcam puntata direttamente sulla pergola, che permette di monitorare lo stato dei fiori in tempo reale: https://www. villabardini.it/il-glicine/# webcam

Ma Villa Bardini non è solo glicine. Il giardino racconta sette secoli di storia fiorentina, con tre anime distinte: il giardino all’italiana con la magnifica scalinata barocca, il bosco all’inglese con i suoi elementi esotici, e il parco agricolo con il frutteto e il celebre pergolato. Dalla terrazza panoramica si gode una vista impareggiabile sui tetti e i monumenti del centro di Firenze.

Chi vuole partecipare alla narrazione collettiva della fioritura può condividere i propri scatti su Instagram con l’hashtag #villabardini #glicinegiardinobardini e le foto saranno ricondivise sui profili social di Villa Bardini.

Per orari, biglietti e aggiornamenti sulle mostre e gli eventi in programma: www.villabardini.it