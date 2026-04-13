Dodicenne ferita da una coetanea, tornata oggi a scuola

E’ tornata in classe stamani la 12enne ferita venerdì mattina a colpi di forbici da una coetanea che l’ha aggredita nel bagno della palestra scolastica di Castelfranco di Sotto (Pisa), nel tentativo di emulare, avrebbe riferito agli investigatori, le scene di un film.

La ragazzina è stata accolta dai compagni di classe e dagli insegnanti che hanno dedicato le prime due ore di lezione all’episodio nel tentativo di rasserenare il clima tra tutti gli alunni presenti. Assente, invece, perché sospesa, la dodicenne che ha aggredito la compagna di classe.

“Ieri io e due docenti – ha raccontato il preside della scuola – abbiamo fatto visita alla dodicenne ferita a casa sua e abbiamo parlato a lungo anche con la sua famiglia, che in questo momento drammatico ha dimostrato grande dignità e lucidità. Mi ha davvero colpito suo padre che non ha sentimenti di rivalsa nei confronti dell’altra famiglia, ma anzi ci ha detto di essere preoccupato per l’altro padre sconvolto per quanto accaduto e per ciò che ha messo in atto la figlia”.

Il dirigente scolastico ha annunciato che la psicologa della scuola incontrerà in aula mercoledì la 12enne ferita e i compagni di classe, ma ha assicurato il dirigente scolastico “la scuola non abbandonerà anche l’altra dodicenne, sia sotto il profilo didattica, che del necessario supporto psicologico di cui ha bisogno per uscire da questa grave situazione”.