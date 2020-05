“Più Compagnia” inaugura il 26 maggio con Premio Von Rezzori e You only die twice

Il Premio Gregor von Rezzori è giunto alla XIV edizione (dal 26 al 28 maggio) con incontri, conversazioni e lecture ad ingresso gratuito con ospiti di prestigio comeFabrizio Gifuni e Ralph Fiennes. Spazio ai documentari nella sala virtuale con una selezione proposta dai prestigiosi festival toscani: si parte con la prima al pubblico di You Only Die Twice di Yair Lev (dal 26 maggio ore 21.00) dal Middle East Now e con l’incontro del regista a seguire (ingresso 3,99€). PROGRAMMA

You Only Die Twice di Yair Lev, Israele/Austria/Germania, 2018, 90 min – vo sub ita (ingresso €3,99)

Il primo film che abbiamo scelto di proporre al pubblico della sala virtuale Più Compagnia è uno dei più bei doc passati al festival Middle East Now nel 2019. Un regista israeliano si mette alla ricerca dell’uomo che, durante la seconda guerra mondiale, ha rubato l’identità di suo nonno, passando una vita a negare la propria. Un viaggio alla scoperta di un uomo che visse con una famiglia di S.S. e divenne presidente di una comunità ebraica per inganno, che porta lo spettatore a fare incontri estremamente intensi tra discendenti di ebrei e nazisti.

Dopo il film ci sarà un Q&A con il regista Yair Lev