Cirk Fantastik! 2026: prime anticipazioni sull’edizione del ventennale

Per il ventennale del Festival di Cirk Fantastik! tre tende di circo, 39 spettacoli di compagnie nazionali ed internazionali di circo contemporaneo, 73 repliche, un teatro su ruote, spettacoli e concerti gratuiti, work in progress, laboratori gratuiti per bambini e bambine, dj set e sound system. Anteprima a Scandicci, poi a Firenze dal 10 al 20 settembre

Il circo e le arti performative che esplorano l’umano, le sue relazioni e il contesto che lo accoglie, lo limitano o lo trasformano. Microcosmi di resistenza al pensiero unico si uniscono, generando nuove forme di immaginario e rigenerazione creativa. Giunge alla sua 20esima edizione il Festival di circo contemporaneo Cirk Fantastik! e in questa speciale ricorrenza ospiterà tre tende di circo, 39 spettacoli di compagnie nazionali ed internazionali di circo contemporaneo, 73 repliche, un teatro su ruote, spettacoli e concerti gratuiti, laboratori e work in progress.

Nel mese di settembre tra il centro cittadino di Scandicci e Firenze, nel Parco delle Cascine una programmazione, ampia e diversificata, è pensata per coinvolgere famiglie, bambini, adulti e operatori del settore, promuovendo un’offerta culturale accessibile ma fortemente qualificata.

Gli highlights del programma, le prime anticipazioni

A Scandicci in Piazza Matteotti, nella serata di anteprima prevista per il 6 settembre alle ore 19, Selvaggia Mezzapesa: artista di circo contemporaneo, acrobata aerea, clown e performer, presenta Cuore Matto, uno spettacolo poetico che intreccia acrobatica aerea, danza, teatro e musica dal vivo in un viaggio emozionante attraverso le infinite sfumature dell’amore.

A Firenze, al Parco delle Cascine – Prato del Quercione, dal 10 al 20 settembre, Cirk Fantastik! prenderà vita sotto tre chapiteaux. Ai tendoni di Side Kunst-Cirque e Circo Madera si affiancherà quello di InStabile, che accoglierà incontri, mostre, musica dal vivo e laboratori, diventando anche il foyer del festival. Tre spazi coperti che renderanno il programma ancora più ricco e permetteranno agli spettacoli e alle attività di proseguire anche in caso di pioggia.

Tra i protagonisti la compagnia italo-francese My!Laika, una delle realtà più sperimentali del circo contemporaneo europeo, conosciuta per un linguaggio che intreccia circo, teatro d’azione, musica dal vivo e composizione visiva. A Cirk Fantastik! presenterà La Soirée (venerdì 11 e sabato 12), cabaret con undici artisti in scena; Winter (da giovedì 17 a domenica 20), creazione poetica e visionaria sotto chapiteau; e Tre Storie (sabato 19 e domenica 20), progetto che rilegge in chiave contemporanea tecniche e immaginari del teatro di figura.

Circo Bottoni, collettivo autogestito di giovani artisti di circo contemporaneo, presenta The Big Bang, una commedia acrobatica e surreale sulla convivenza, dove comicità, teatro fisico e fantasia si fondono in una festa collettiva (sabato 12 e domenica 13).

Dopo il successo della precedente edizione, Circo Madera torna con Orfeos – Epic night live show (giovedì 10 e venerdì 11), rilettura circense e musicale del mito di Orfeo ed Euridice ispirata all’opera di Monteverdi. La compagnia presenterà inoltre la nuova creazione Scartabaret. Per un’ecologia artistica (sabato 19 e domenica 20), nata da una riflessione sul riuso creativo e sull’ecologia artistica, insieme a Bip (mercoledì 16), spettacolo di circo e teatro fisico, e Cheap Chips (sabato 19 e domenica 20), spettacolo clownesco pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Per la prima volta sarà ospite del festival Lupa Maimone, artista under 40 della compagnia Oltrenotte, con Finzioni (sabato 19 e domenica 20), progetto vincitore del Bando Trampolino Vetrina 2025 e premiato per la ricerca multidisciplinare. Lo spettacolo esplora il rapporto tra corpo, oggetto, magia e figura, costruendo un universo visivo sospeso tra trasformazione, illusione e immaginazione.

Torna anche la Compagnia A Tope con Prova di una catastrofe (sabato 12), lavoro che porta in scena il processo creativo, la fatica e la vulnerabilità dell’artista, mettendo in discussione i codici tradizionali del circo, e con Shhh! Una onomatopea fisica (domenica 13), spettacolo senza parole in cui acrobatica, clownerie e teatro fisico raccontano la complessità e la bellezza delle relazioni umane.

La compagnia svizzera Tita8lou presenterà Siku (da venerdì 18 a domenica 20), spettacolo dedicata alla cultura Inuit e al rapporto tra uomo e natura. Il Duo CIRCOlante proporrà invece Post-Office (venerdì 11 e sabato 12), racconto acrobatico e ironico ambientato in un ufficio postale, mentre la Cia Memoria de Pez porterà in scena l’omonimo spettacolo (sabato 12 e domenica 13), intrecciando giocoleria, manipolazione di oggetti e clownerie in un viaggio tra ricordo, mare e immaginazione.

Tra gli altri appuntamenti figurano Bruna per carità di Tedavi’98 (martedì 15), spettacolo musicale tra comicità e racconto; Miss Margherita di Jessica Arpin (giovedì 17), creazione che unisce circo e teatro comico; e A ruota libera di Roberto Sblattero (domenica 13), costruito intorno alla ruota tedesca, alla comicità e al virtuosismo circense.

Il programma ospiterà inoltre Gino & Giulivo con Shakenomenowaya – Evolution Clown (lunedì 14) e G&G On The Road (domenica 13); Giulivo Clown con Giulivo Show (martedì 15), fondato sull’improvvisazione e sul coinvolgimento diretto del pubblico; Los Colga-Dos con Street Sale (venerdì 18), tenera commedia acrobatica ambientata in un mercatino dell’usato; e Bottega Imata con Il respiro della manovella (da venerdì 18 a domenica 20), esperienza di teatro di figura destinata a sedici spettatori alla volta.

Completano il cartellone Cia Frutillas con Crema con Petit (da venerdì 18 a domenica 20), Duo Bau con Duo Bau Show (giovedì 10), Duo Agua Und Fire con C.I.R.C.O. – Come inseguiamo ridendo certi orizzonti (venerdì 11) e Giorgioliere con Undici (sabato 12) e Fallacia (domenica 13). Proposte che attraversano circo di strada, mano a mano, acrobatica, musica dal vivo, clownerie e ricerca sulla giocoleria, restituendo la varietà della scena circense contemporanea e mettendo in dialogo artisti italiani e internazionali, produzioni affermate e nuove generazioni.

BIGLIETTERIA:

Biglietti in prevendita su TicketOne e presso la biglietteria del festival. Prenotazioni dal 17 agosto: [email protected] o WhatsApp 389 1824669. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro un’ora dallo spettacolo. Riduzioni per convenzionati, under 25 e over 65; 6 euro dai 4 ai 12 anni, gratuito fino a 3 anni. Disponibili formule 3×2 e abbonamenti da 4 o 8 spettacoli. Programma completo su www.cirkfantastik.com