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Prato, SuddCobas: pronto moda licenzia ma ‘delocalizza’ a Prato

By Domenico Guarino
Sudd Cobas

il sindacato Sudd Cobas ha promosso una mobilitazione dei lavoratori del pronto moda Lara di Prato, con picchetti in via Ghisleri a Iolo e in via Vannetti a Vergaio.

“I lavoratori sono stati licenziati per un presunto ‘calo di lavoro’, a cui effettivamente gli operai avevano assistito negli ultimi mesi” ma “la realtà però è presto svelata: il sindacato ha documentato il fatto che da inizio anno la Lara ha aperto un nuovo magazzino in cui ha dirottato la merce prima lavorata dagli operai oggi licenziati”. La denuncia è del sindacato Sudd Cobas.

Il nuovo magazzino, spiega il sindacato,  “di cui si serve la Lara Distribuzioni è intestato ad una nuova società, la Lotus srl, iscritta ai registri solo dallo scorso dicembre e attiva da inizio febbraio. Un altro caso di ‘società schermo’, un altro tassello nell’intricato modello di impresa costruito a scatole cinesi, per evitare multe, sanzioni e oggi anche per liberarsi dei lavoratori con i diritti”. “È bene sottolineare – aggiunge  SuddCobas – che gli stessi titolari della Lara parteciparono all”assalto’ al presidio sindacale avvenuto lo scorso novembre alla Euroingro

Secondo il Sudd Cobas si tratta  “un’operazione nei fatti di delocalizzazione ‘in loco’, con l’obiettivo di sbarazzarsi dei lavoratori con i diritti e ritornare a massimizzare i profitti con nuovi schiavi”.

Secondo la riscotruzione fatta dal sindacatop infine ” fino alla scorsa estate gli operai che ora sono senza lavoro erano impiegati senza un contratto, costretti a lavorare sette giorni la settimana dalla mattina alla sera e una miseria come paga. Oggi, con le stesse tende che una settimana fa presidiavano piazza Europa, siamo a difendere il lavoro dignitoso e regolare all’interno delle filiere dei pronto moda”.

 

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