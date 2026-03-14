Firenze, incentivi per chi usa la bicicletta in città

L’iniziativa del comune di Firenze, giunta al terzo anno di vita, crescerà fino a 4.500 partecipanti (2.000 erano in lista di attesa, e per altri 2.000 saranno riaperte le registrazioni) con incentivi per circa 420.000 euro per un anno.

“I nuovi fiorentini che aderiranno saranno auto in meno in circolazione e contiamo che chi ha partecipato alla sperimentazione continuerà a usare la bici, anche perché è il mezzo più veloce e più economico per girare in città”. Lo ha dichiarato, l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, nel presentare la nuova stagione dell’iniziativa ‘Pedala, Firenze ti premia’, che da due anni incentiva economicamente fino a 30 euro al mese l’uso della bicicletta per spostamenti sistematici.

L’iniziativa, che da quest’anno diventa strutturale, crescerà fino a 4.500 partecipanti (2.000 erano in lista di attesa, e per altri 2.000 saranno riaperte le registrazioni) con incentivi per circa 420.000 euro per un anno, afferma Palazzo Vecchio in una nota. Le novità sono contenute in una delibera approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio.

Non ci sarà più bisogno dell’apposito kit da montare sulla bicicletta: tutto il meccanismo di partecipazione avverrà tramite l’App If infomobilità del Comune di Firenze. Per guadagnare punti, che si trasformano in incentivi, saranno validi sia i viaggi sulle tratte casa-lavoro che casa-scuola, che quelli sulle tratte libere, che però varranno meno. A seconda dei viaggi fatti in bici e dei km percorsi si guadagnano dei punti, in un meccanismo di gaming per cui al raggiungimento dei 3.000 punti viene erogato il contributo economico che viene accreditato direttamente sul conto corrente.

. L’iniziativa, avviata nel giugno 2024 e che nel marzo 2025, vede oggi quasi 3mila utenti attivi con poco meno di 470mila euro di contributi maturati, oltre 4,2 milioni di km percorsi e un risparmio di emissioni di Co2 oltre i 642mila kg. Sette spostamenti su dieci avvengono sul percorso casa-lavoro o casa-studio e il viaggio medio è di 5,58 km