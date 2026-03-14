Referendum giustizia, Montanari: in Parlamento ‘c’è progetto di legge per controllare l’azione penale’

Lo ha affermato Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, in un videomessaggio inviato all’evento ‘Discutiamo di riforma: le ragioni del No’ promosso a Firenze dal Comitato ‘Giusto dire No’.

Secondo quanto affermato da Montanari, secondo il progetto di legge, “l’articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente: ‘Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale attenendosi ai criteri e alle priorità stabiliti dalla legge secondo le disposizioni del presente articolo. Il governo, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno, presenta alle Camere per ogni triennio un disegno di legge indicando i criteri e le priorità da osservare nell’esercizio della azione penale’. Questo è un progetto di legge costituzionale già depositato in Parlamento. Chi è la firmataria? Giusi Bartolozzi”.

“Ci si chiede, dove è scritto che ci sarà un controllo dell’Esecutivo sull’azione penale? La risposta è questa, c’è scritto in una legge di riforma costituzionale presentata dall’attuale capo di gabinetto del ministro della Giustizia’” ha detto Montanari .

Che ha aggiunto: “è per questo che è davvero vitale per il futuro stesso della democrazia costituzionale in Italia votare No”, perché “è stato Paolo Barile a chiarire come” nella Costituzione del 1948 “una sola idea venga spogliata dalla libertà di sussistere: è l’idea fascista, la nostra Costituzione quell’idea la mette al bando. A me non pare casuale che coloro che erano stati banditi, oggi vogliano distruggere la legge che li ha banditi, con i metodi tipici di chi è bandito”.