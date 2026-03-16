Maineri vince le primarie, sarà la candidata sindaca del centrosinistra a Viareggio

Federica Maineri ha vinto le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra a Viareggio (Lucca) svoltesi ieri: indicata dal Pd ha ottenuto il 41% dei voti.

Secondo con il 34% delle preferenze l’ex assessore regionale Stefano Baccelli, iscritto ai Dem e candidato per Spazio progressista. Antonella Serafini, per Si, ha avuto il 25%. I partecipanti al voto per le primarie sono stati in 2851, 2846 le schede valide. Per le primarie del centrosinistra si è votato dalle 8 alle 20. Potevano votare tutti i cittadini italiani e comunitari residenti a Viareggio, a partire dai 16 anni.

La coalizione di centrosinistra a Viareggio comprende Sinistra Italiana, Pd, Europa Verde, Spazio Progressista, M5s.