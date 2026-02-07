www.controradio.it Sudd Cobas 'nuova campagna di scioperi in distretto tessile Prato' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Nuova campagna di scioperi ‘8×5’ nel distretto tessile pratese promossa dai Sudd Cobas per ottenere contratti a tempo indeterminato, con turni da 8 ore per 5 giorni. Oggi, spiegano, picchetto alla Confezione Alessio, ma la mobilitazione era cominciata ieri sera da una stireria in via Sabadell 127.

“Dopo 5 ore di sciopero, l’azienda ha comunicato che vuole accettare la nostra piattaforma. Si terrà un tavolo nei prossimi giorni. Le condizioni di partenza in entrambi i casi sono quelle ormai più che note: turni di 12 ore per 7 giorni, stipendi da fame, nessun diritto alle ferie o alla malattia”, dicono dal sindacato. “In questa campagna – proseguono – abbiamo inoltrato fin da subito ai committenti stessi la richiesta di aprire un tavolo di filiera. Negli scorsi mesi troppe volte ci siamo trovati a iniziare picchetti davanti ai pronto moda, per chiedere che si assumessero la responsabilità della confezione o della stireria che da un giorno all’altro aveva chiuso i battenti. Si chiede che fin da subito siano quindi i committenti a intervenire direttamente nella vertenza”, sulla scia di quanto accaduto con il caso della stireria L’Alba.

Un modello. concludono i Sudd Cobas, “che per noi va applicato dai grandi marchi fino ai pronto moda. Ancora una volta il sostegno a chi decide di dire basta allo sfruttamento sono i colleghi che prima di lui hanno preso questa decisione: insieme si rompe il ricatto, insieme si prende la forza”.

Luca Toscano, Sudd Cobas

Dopo lo sciopero con picchetto davanti alla Confezione Alessio di Prato, i Sudd Cobas fanno sapere di aver raggiunto un’intesa con la ditta sulla base della piattaforma sindacale 8×5.

“L’azienda si è impegnata a formalizzare l’accordo ad un tavolo che si svolgerà martedì”. In ogni caso, aggiungono, “nei prossimi giorni continueranno gli scioperi della nuova campagna di agitazione 8×5 nel distretto”.