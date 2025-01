www.controradio.it Prato: l'8 e 9 febbraio festa e sfilata per il Capodanno cinese Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:06 Share Share Link Embed

Alle 17 del 28 gennaio il suono della campana del tempio buddista di Prato Pu Hua Si darà inizio alle celebrazioni per il Capodanno cinese, l’anno del Serpente, che simboleggia la saggezza, l’astuzia e l’intuizione. L’8 e il 9 febbraio, invece, spazio al corteo e alla festa con la sfilata del Drago e la danza del Leone.

Sabato la sfilata attraverserà le vie del Macrolotto 1 e 2, fulcro della comunità cinese che vive a Prato. Iil giorno dopo toccherà il cuore della città. La partenza del corteo sarà dal tempio buddista e attraverserà prima l’area del Macrolotto Zero e poi del centro storico di Prato, entrando nei negozi in ossequio al rituale cinese secondo cui il passaggio del Drago scaccia la sfortuna dall’esercizio commerciale per il nuovo anno in cui ci apprestiamo a entrare. Il clou del corteo del 9 febbraio sarà in piazza di Santa Maria delle Carceri, dove si svolgerà la spettacolare danza del Leone.

Tante anche le iniziative in cartellone, a cominciare dalle visite guidate al tempio buddista di Prato. Dal 31 gennaio al 15 febbraio si potrà vedere la mostra fotografica ‘Xiuxi: at ease! riposo: la Cina dal 1980-1984’ nel Cassero medievale; venerdì 7 e sabato 8 proiezione dei film ‘Terra e polvere’ e ‘Il mistero scorre sul fiume’ in lingua originale sottotitolati, in collaborazione con il Mabuse cineclub e il cinema Terminale.

Ma ci sarà spazio anche per la cucina con incontri e tour enogastronomici, per la creatività con laboratori e workshop dedicati alle maschere, ai fumetti, alla danza e al canto pop cinesi. Il 9 febbraio, ancora, al Teatro Metastasio, la cerimonia del tè.

NELL’AUDIO la sindaca di Prato Ilaria Bugetti