Tramvia: dal 25 gennaio il cronoprogramma dei lavori per Bagno a Ripoli

Tramvia – Dal 25 gennaio a Firenze inizieranno i lavori per la tramvia Libertà-Bagno a Ripoli. Il primo cantiere a partire sarà quello di viale Giovine Italia: sarà lungo 380 metri e avrà una durata di 43 settimane.

Palazzo Vecchio ha reso noto il cronoprogramma. I lavori interesseranno il tratto da via Ghibellina a via dei Malcontenti: la sede tranviaria sarà realizzata sull’attuale lato carreggiata sinistra del viale. La fermata sarà situata tra via Tohuar e via dei Malcontenti, subito dopo l’Archivio di Stato. In questo tratto la sede tramviaria non avrà un rivestimento lapideo come in quello che percorre i viali di circonvallazione ma sarà previsto un manto erboso. Lo stesso ci sarà anche nella zona adiacente alla Torre della Zecca Vecchia. Sarà riqualificato anche il viale sul lato del centro, con i marciapiedi in pietra e la pista ciclabile.

A livello di viabilità sia sul viale Giovine e sul lungarno Pecori Giraldi, interessato sempre dai cantieri, resteranno a disposizione due corsie per il traffico veicolare. La cantierizzazione scatterà il 25 gennaio, nella notte, nel tratto via Thouar-via dei Malcoltenti; dopo una settimana, nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, il cantiere si allargherà nel tratto precedente via dei Malcoltenti-via Ghibellina. Successivamente (è la fase due) sono previsti gli spostamenti dei sottoservizi e le sistemazioni urbane, così come la costruzione della sede e della fermata, la realizzazione degli impianti tecnologici e dell’alimentazione. Nella fase tre i lavori si concentreranno nel completamento delle sistemazioni urbane sul viale Giovine Italia lato centro, nella finitura della sede tranviaria, nelle lavorazioni relative alla parte tecnologica e di alimentazione. La fase quattro prevede le prove dei sottosistemi tecnologici in attesa del pre-esercizio.

Il secondo cantiere, lungo 410 metri, sarà in viale Giannotti: qui la durata prevista, si spiega ancora dal Comune, è di 39 settimane e la partenza è dal 27 gennaio, con gli interventi propedeutici, e nella notte tra 31 gennaio e 1 febbraio con la fase ‘zero’ della cantierizzazione. La sede tramviaria sarà realizzata al centro del viale e all’altezza di piazza Elia dalla Costa è prevista la fermata. Nella fase uno le lavorazioni saranno al centro del viale e ci sarà lo spostamento dei sottoservizi.

Successivamente ci sarà il ribaltamento del cantiere sul viale lato piazza Elia Dalla Costa con divieti di sosta e restringimenti: le due corsie per la viabilità saranno traslate sul lato opposto. Le lavorazioni poi torneranno al centro del viale e l’ultima fase prevederà le finiture della sede tranviaria.