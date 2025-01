www.controradio.it 🎧 Giorno della Memoria, tutti gli eventi per non dimenticare. Torna anche il Treno della Memoria Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Il 2025 vedrà il ritorno del Treno della Memoria. Ad annunciarlo il presidente della Regione Eugenio Giani con l’assessora alla politiche per la memoria Alessandra Nardini a margine della presentazione del ricco calendario di eventi per ricordare, nel giorno dedicato, gli atroci crimini commessi dal nazifascismo. L’evento clou si terrà al Teatro del Maggio il 24 gennaio davanti a un pubblico di studentesse e studenti toscani. Tra voci, musica, video e ospiti, per ripercorrere la storia di Auschwitz ad ottant’anni dalla liberazione del campo di concentramento.

Non si sa ancora quando di preciso, ma sarà certamente entro l’anno: il Treno della Memoria riprenderà la sua corsa sui binari della conoscenza, un viaggio lungo, “un pellegrinaggio”, come lo ha definito l’assessora regionale alle politiche per la memoria Alessandra Nardini, a cui è necessario arrivare preparati, consapevoli, perché quei luoghi raccontano “l’abisso più profondo” mai toccato dall’essere umano. Per tornarvi, anche solo con le parole, ecco allora il Giorno della Memoria, che della costante riflessione sugli orrori commessi dal regime nazifascista è il momento apicale.

Molti gli eventi e gli ospiti che la Regione Toscana, insieme con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Fondazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, nell’ambito di GiovaniSì, promuove quest’anno in cui ricorre l’80esimo anniversario della liberazione di Auschwitz.

Si parte il 20 gennaio, alle 18, con l’iniziativa sullo sterminio di Rom e Sinti e la proiezione del docufilm “Memorijako drom” (Tracce di memoria) al Memoriale delle Deportazioni di Firenze (Viale Giannotti). Il giorno dopo, alle 17.30, l’attenzione si concentrerà sulle persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova, con lo storico Claudio Vercelli e Alessandro Bertini, comunicatore della Congregazione religiosa.

Mercoledì 22, alle 17, il pomeriggio è dedicato alla deportazione degli IMI, gli Internati Militari Italiani. Sarà presentato “La voce delle pietre”, progetto di ricerca su lapidi, cippi, targhe monumenti e altre opere in Toscana.

Il 24 gennaio, l’auditorium del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino aprirà le porte al “Meeting della Memoria”, l’incontro dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado per commemorare gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Accanto alla preziosa testimonianza delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla Shoah, non mancheranno altri ospiti importanti come Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, e Annalisa Savino, dirigente del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze. L’introduzione storica sarà affidata a Isabella Insolvibile dell’Università Mercatorum, mentre Luca Bravi dell’Università di Firenze e Chiara Brilli, vicepresidente dell’Associazione Stampa Toscana, modereranno l’incontro e gli approfondimenti.

Attraverso voci, musica e video, si ripercorreranno le storie di Michele Montagano, Internato Militare Italiano (narrata da Susanne Wald, Memoriale di Neuengamme) e di Enrico Iozzelli (Museo della Deportazione e Resistenza); di Marcello Martini, giovane staffetta partigiana deportata a Mauthausen, delle bambine dell’orfanotrofio di Mulfingen, vittime dello sterminio di rom e sinti, della persecuzione della comunità LGBTQIA+, con storie tratte dal documentario Paragraph 175, infine dei Testimoni di Geova e delle persone con disabilità , vittime dell’operazione Aktion T4.

Apre l’incontro l’intervento musicale di Romanò Simcha, a cura dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e Alexian Group, e la preghiera ebraica El Male Rachamim, eseguita da Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze.

L’evento sarà aperto dai saluti dell’assessora regionale alla cultura della memoria Alessandra Nardini, del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ernesto Pellecchia, della presidente del Parlamento regionale degli studenti Sofia Canovaro e del vicepresidente vicario del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Valdo Spini. Le conclusioni, previste per le 12:30, saranno affidate al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all’assessora Nardini e a Ugo Caffaz, consulente per le politiche della memoria.

Per consentire una partecipazione più ampia, l’intero Meeting sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/diretta-streaming.